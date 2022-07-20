Авербух объяснил, почему Юдзуру Ханю никогда не выступит в России

Хореограф и фигурист Илья Авербух заявил, что двукратный олимпийский чемпион из Японии Юдзуру Ханю не сможет участвовать в ледовых шоу в России. Как сообщает «Тулуп Тутберидзе», по мнению специалиста, спортсмен никогда не приедет в РФ из-за наличия у него эксклюзивного контракта на выступления исключительно на родине.
«У него есть контракт. Он выступает только в Японии. Он не выступает нигде за рубежом, у него заключен эксклюзивный контракт. И стоимость его выхода на лед, наверное, самая дорогая в мире, какая только существует. Юдзуру — самый дорогой фигурист в истории. Я думаю, что в ближайшее время никто не привезет Ханю в Россию», — заявил Авербух.
Напомним, что накануне Ханю заявил о завершении своей спортивной карьеры. Юдзуру подчеркнул, что больше не будет участвовать в соревнованиях, однако не оставит тренировки на льду и будет продолжать работать, следуя своим идеалам.