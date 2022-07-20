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47 минут назад

Смена спортивного гражданства не измена родине и не предательство, а выбор от безысходности, считает Татьяна Тарасова

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что спортсменов нельзя обвинять в намерении сменить спортивное гражданство, поскольку в противном случае они могут навсегда лишиться шансов добиться успехов.

Тарасова высказалась о смене гражданства спортсменами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Депутат Госдумы Роман Терюшков на прошлой неделе призвал приравнять смену российскими спортсменами гражданства к госизмене.

— Значит, тем, кто будет просить это политическое убежище, будут давать. Когда-то мы так уже жили, и мне даже не хочется об этом вспоминать. Тогда никого никуда не пускали. И сейчас, не приведи господь, такое может повториться. Границы могут закрыть снова.

Мы, тренеры, как никто другой знаем, что жизнь спортсменов очень коротка, очень. Я могу понять тех, кто захочет поменять гражданство, и могу остаться с теми, кто не будет этого делать.

Если другого выбора нет и твоя спортивная жизнь измеряется 2-3 годами, а иногда и годом, то наверняка кто-то над этим задумается. Это не измена родине и не предательство! Это просто выбор от безысходности. Я никого не призываю и никому ничего не советую, но спортсменов, которые теряют возможность участвовать в соревнованиях, всегда пойму. Спорт, соревнования и победы — их жизнь, — сказала Тарасова Sport24.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в конце февраля рекомендовал федерациям не допускать россиян и белорусов до участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие федерации последовали рекомендациям и отстранили спортсменов из двух стран.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,Роман Терюшков,Госдума,
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