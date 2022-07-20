Тарасова высказалась о смене гражданства спортсменами

— Значит, тем, кто будет просить это политическое убежище, будут давать. Когда-то мы так уже жили, и мне даже не хочется об этом вспоминать. Тогда никого никуда не пускали. И сейчас, не приведи господь, такое может повториться. Границы могут закрыть снова.



Мы, тренеры, как никто другой знаем, что жизнь спортсменов очень коротка, очень. Я могу понять тех, кто захочет поменять гражданство, и могу остаться с теми, кто не будет этого делать.



Если другого выбора нет и твоя спортивная жизнь измеряется 2-3 годами, а иногда и годом, то наверняка кто-то над этим задумается. Это не измена родине и не предательство! Это просто выбор от безысходности. Я никого не призываю и никому ничего не советую, но спортсменов, которые теряют возможность участвовать в соревнованиях, всегда пойму. Спорт, соревнования и победы — их жизнь, — сказала Тарасова Sport24.