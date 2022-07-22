Алина Загитова высказалась о своей карьере в фигурном катании

«Просто повезло». Не раз я слышала эту фразу по отношению к себе и моей карьере в фигурном катании. Мне всегда казалось, что отпускать подобные высказывания себе позволяют только те, кто не имеет ни малейшего отношения к какому-либо виду спорта. Оказалось, это не так.