В Швеции отменили мастер-класс Трусовой

— В связи с тем, что Федерация фигурного катания Швеции рекомендовала не заниматься организацией этого проекта в данный момент, клуб-организатор вынужден его отменить, несмотря на то, что госпожа Трусова собиралась приехать в Швецию в качестве частного лица. За две недели было реализовано 80 процентов билетов, — отмечается в материале.