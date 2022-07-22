Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
49 минут назад

Мастер-класс российской фигуристки Трусовой отменили в Швеции

Вечерняя Москва

Мастер-класс по технике прыжков от российской фигуристки Александры Трусовой, который должен был пройти в Стокгольме 27–28 августа, отменен по политическим причинам. Об этом сообщили на форуме Golden Skate.

В Швеции отменили мастер-класс Трусовой
Фото: ТАССТАСС

— В связи с тем, что Федерация фигурного катания Швеции рекомендовала не заниматься организацией этого проекта в данный момент, клуб-организатор вынужден его отменить, несмотря на то, что госпожа Трусова собиралась приехать в Швецию в качестве частного лица. За две недели было реализовано 80 процентов билетов, — отмечается в материале.

При этом на сайте Федерации фигурного катания Швеции говорится, что деятельность спортсменов из России и Белоруссии на территории государства противоречит ценностям федерации и может нанести удар по репутации шведского фигурного катания.

Тарасова рассказала о влиянии ISU на ситуацию вокруг Трусовой

До этого супруга бывшего российского фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская заявила, что настоящей чемпионкой зимних Олимпийских игр в Пекине среди фигуристок считает Александру Трусову, а не Анну Щербакову.

Трусова стала серебряным призером зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года в женском одиночном катании, уступив место своей соотечественнице Анне Щербаковой, которая заняла первое место и стала чемпионкой мира.

Фигурное катание,Александра Трусова,Анна Щербакова,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители