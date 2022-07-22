Тарасова высказалась об отмене мастер-классов Трусовой в Швеции

«Это бред сумасшедшего! У нас не будет никаких соревнований в стране, а теперь еще и это. Передайте от меня Трусовой, что это даже к лучшему, что она не выступит. В Швеции еще не катался ни один фигурист более или менее приличный. Пусть Саша не расстраивается и тратит силы только на себя, не переживает. Продолжается ли дискриминация россиян в мире? Дискриминация не продолжается, она только началась. Впереди ничего хорошего нас не ждет», — цитирует Тарасову РИА «Новости».