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1 час назад

Тарасова об отмене мастер-классов Трусовой в Швеции: дискриминация только началась

Газета.Ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что отмена мастер-классов фигуристки Александры Трусовой в Швеции к лучшему.

Тарасова высказалась об отмене мастер-классов Трусовой в Швеции
Фото: Пресс-служба Первого канала Пресс-служба Первого канала

«Это бред сумасшедшего! У нас не будет никаких соревнований в стране, а теперь еще и это. Передайте от меня Трусовой, что это даже к лучшему, что она не выступит. В Швеции еще не катался ни один фигурист более или менее приличный. Пусть Саша не расстраивается и тратит силы только на себя, не переживает. Продолжается ли дискриминация россиян в мире? Дискриминация не продолжается, она только началась. Впереди ничего хорошего нас не ждет», — цитирует Тарасову РИА «Новости».

Напомним, что россиянка должна была выступить с мастер-классами по прыжкам в Стокгольме 27и 28 августа. Позже стало известно, что клуб-организатор мастер-класса отменил мероприятие под давлением Федерации фигурного катания Швеции.

Россиянка стала первой фигуристкой в женском одиночном катании, кто заявил в свою программу пять четверных прыжков. Исполнить все элементы Трусовой удалось на Олимпийских играх в Пекине, где она стала второй, уступив лидерство своей соотечественнице Анне Щербаковой. Третьей стала представительница Японии Каори Сакамото.

Фигурное катание,Каори Сакамото,Александра Трусова,Анна Щербакова,Татьяна Тарасова,
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