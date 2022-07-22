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1 час назад

Тарасова об отмене мастер-классов Трусовой в Швеции: «Это бред сумасшедшего!»

Мария Иванова

По мнению заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, отмена в Швеции мастер-классов серебряного призера ОИ-2022 в Пекине Александры Трусовой – только начало дискриминации российских спортсменов. Об этом пишет РИА Новости – Спорт.

«Это бред сумасшедшего!»: Тарасова о скандале вокруг Трусовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Федерация фигурного катания Швеции заявила, что деятельность с участием спортсменов из России и Белоруссии противоречит основным ценностям организации и может нанести ущерб репутации шведского спорта. После чего в Стокгольме были отменены мастер-классы Трусовой, которые должны были пройти 27-28 августа.

Тарасова призвала Трусову не расстраиваться и «тратить силы только на себя». А также подчеркнула, что «в Швеции еще не катался ни один фигурист более или менее приличный».

В Швеции отменили мастер-класс Трусовой

«"Это бред сумасшедшего! У нас не будет никаких соревнований в стране, а теперь еще и это. (…) Продолжается ли дискриминация россиян в мире? Дискриминация не продолжается, она только началась. Впереди ничего хорошего нас не ждет», - констатировала она.

Ранее, после начала спецоперации по денацификации Украины Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные организации лишить спортсменов РФ права участия в соревнованиях под их эгидой, а также отказаться от проведения мероприятий на российской территории. Санкт-Петербург лишили права проведения финала Лиги Чемпионов текущего сезона, Сочи — этапа «Формулы-1», Новосибирск — молодежного чемпионата мира по хоккею.

Фигурное катание,Александра Трусова,Татьяна Тарасова,
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