«Это бред сумасшедшего!»: Тарасова о скандале вокруг Трусовой

По мнению заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, отмена в Швеции мастер-классов серебряного призера ОИ-2022 в Пекине Александры Трусовой – только начало дискриминации российских спортсменов. Об этом пишет РИА Новости – Спорт.

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Ранее Федерация фигурного катания Швеции заявила, что деятельность с участием спортсменов из России и Белоруссии противоречит основным ценностям организации и может нанести ущерб репутации шведского спорта. После чего в Стокгольме были отменены мастер-классы Трусовой, которые должны были пройти 27-28 августа.

Тарасова призвала Трусову не расстраиваться и «тратить силы только на себя». А также подчеркнула, что «в Швеции еще не катался ни один фигурист более или менее приличный».

«"Это бред сумасшедшего! У нас не будет никаких соревнований в стране, а теперь еще и это. (…) Продолжается ли дискриминация россиян в мире? Дискриминация не продолжается, она только началась. Впереди ничего хорошего нас не ждет», - констатировала она.