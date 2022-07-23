"Самый необыкновенный подарок был от Путина"

"Самый необыкновенный подарок был от Владимира Владимировича [Путина]. Он сделал подарок на день рождения, поздравил. Наверное, это было самым запоминающимся — поздравление от президента России. Это было круто", — сказала 16-летняя спортсменка на VK Fest.

Напомним, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине вокруг Валиевой разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.