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41 минуту назад

Валиева призналась, что самый запоминающийся подарок на день рождения получила от Путин

Газета.Ruиещё 2

Российская фигуристка Камила Валиева рассказал о самом запоминающемся подарке на день рождения.

"Самый необыкновенный подарок был от Путина"
Фото: Михаил Климентьев/РИА «Новости»Михаил Климентьев/РИА «Новости»

"Самый необыкновенный подарок был от Владимира Владимировича [Путина]. Он сделал подарок на день рождения, поздравил. Наверное, это было самым запоминающимся — поздравление от президента России. Это было круто", — сказала 16-летняя спортсменка на VK Fest.

Напомним, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине вокруг Валиевой разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.

В столице Китая Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, но награждение так и не состоялось из-за допингового расследования.

Ранее сообщалось, что Валиева расплакалась после вопроса об Олимпиаде-2022.

Фигурное катание,Камила Валиева,Владимир Путин,
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