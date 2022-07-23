Камила Валиева расплакалась после вопроса об Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева заплакала, когда услышала вопрос об Олимпиаде в Пекине. Видео с этими кадрами опубликовало РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

Фигуристка рассказала, что на короткую программу Игр выходила с пониманием, что «в меня столько людей верят». Она чувствовала поддержку и «буквально порхала». Однако во время произвольной программы сказались негативные эмоции.

«Именно в тот момент почувствовала, будто я одна, а для меня это очень плохо. Уже на старт вышла, было видно по моим глазам, что какой-то страх окутал», - сказала Валиева.

Она рассказала, что плакала каждый день, и поблагодарила россиян за поддержку.

«Просто спасибо», - сказала Валиева, не сдержав слез.

Сборная России, в составе которой выступала Валиева, выиграла олимпийское золото в командном турнире. После этого стало известно, что старая допинг-проба Валиевой оказалась положительной - результаты пришли из Европы с запозданием по неизвестной причине. Спортивный арбитражный суд (CAS), несмотря на апелляции МОК и WADA, допустил россиянку до личного турнира.