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57 минут назад

Навка раскритиковала инициаторов допингового скандала с Валиевой

Илья Родин

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка подбодрила юную фигуристку Камилу Валиеву. Она пояснила, что талантливую девушку любит весь мир, за редчайшим исключением. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

Навка— Валиевой: тебя любит весь мир, кроме придумавших допинговый скандал сволочей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Навка напомнила, что на Зимних Олимпийских играх-2022 Валиеву поддерживали не только российские фанаты, но и зарубежные. Несмотря на международную повестку, ее полюбили во всех странах мира.

Известная спортсменка уточнила, что есть все же люди, которые негативно отнеслись к юной фигуристке.

«Ну, кроме, конечно, этих сволочей, которые придумали всю эту допинговую историю», - отметила Навка.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева не смогла сдержать эмоции и расплакалась, когда ее в очередной раз спросили про Игры в Пекине.

Фигурное катание,Камила Валиева,Татьяна Навка,
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