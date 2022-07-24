Навка— Валиевой: тебя любит весь мир, кроме придумавших допинговый скандал сволочей

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка подбодрила юную фигуристку Камилу Валиеву. Она пояснила, что талантливую девушку любит весь мир, за редчайшим исключением. Об этом пишет «Спорт-экспресс».
Навка напомнила, что на Зимних Олимпийских играх-2022 Валиеву поддерживали не только российские фанаты, но и зарубежные. Несмотря на международную повестку, ее полюбили во всех странах мира.
Известная спортсменка уточнила, что есть все же люди, которые негативно отнеслись к юной фигуристке.
«Ну, кроме, конечно, этих сволочей, которые придумали всю эту допинговую историю», - отметила Навка.
Ранее сообщалось, что Камила Валиева не смогла сдержать эмоции и расплакалась, когда ее в очередной раз спросили про Игры в Пекине.