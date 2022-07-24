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1 час назад

Олимпийская чемпионка Боброва нашла плюсы в отстранении российских фигуристов от турниров

Газета.Ruиещё 1

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва назвала положительные стороны в отстранении российских фигуристов от международных турниров, передает ТАСС.

Олимпийская чемпионка нашла плюсы в отстранении российских спортсменов
Фото: АГН "Москва"АГН "Москва"

"У нас сейчас есть возможность проанализировать новые правила, понять, как они работают. Развивать фигурное катание в регионах, а не только в Москве и Санкт-Петербурге. И стать еще сильнее, чем мы были", - сказала Боброва.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Так, например, российские фигуристы не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что соревнования по конькобежному спорту и шорт-треку могут пройти в России в случае снятия запрета на выступление отечественных спортсменов в международных соревнованиях.

Фигурное катание,Виктория Синицина,Никита Кацалапов,Анна Щербакова,Екатерина Боброва,
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