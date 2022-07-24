Олимпийская чемпионка нашла плюсы в отстранении российских спортсменов

"У нас сейчас есть возможность проанализировать новые правила, понять, как они работают. Развивать фигурное катание в регионах, а не только в Москве и Санкт-Петербурге. И стать еще сильнее, чем мы были", - сказала Боброва.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Так, например, российские фигуристы не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что соревнования по конькобежному спорту и шорт-треку могут пройти в России в случае снятия запрета на выступление отечественных спортсменов в международных соревнованиях.