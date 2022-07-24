Навка рассказала о закрывшем ее в комнате с крысами тренере

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка вспомнила о работе под руководством заслуженного тренера Натальи Дубовой. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам экс-спортсменки, все воспитанницы очень ее боялись.

«Лет в 15-16 начались проблемы с весом, после двух персиков поправилась на килограмм. Она взвесила меня, ударила, я тогда больно ушиблась, а потом еще закрыла в комнате, где были крысы», — рассказала Навка.

Бывшая фигуристка также добавила, что ее мама, узнав о случившемся, хотела ее забрать из группы Дубовой. «Но я сказала, что не смей так делать. Благодарна за такую закалку — теперь не боюсь ничего», — добавила Навка.