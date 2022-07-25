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1 час назад

Губерниев сообщил, что Медведева примет участие в новом телепроекте

Чемпионат.com

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о запуске нового спортивно-интеллектуального шоу «Вызов» на телеканале ТНТ. Сам Губерниев будет ведущим проекта. А одной из участниц станет серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева.

Медведева примет участие в новом телепроекте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Придётся оставить родной канал «Матч ТВ» на месяц – это будет действительно полное погружение в неведомую историю на канале ТНТ. Программа «Вызов» – это сплав спорта и интеллекта. Меня учили, что неинтеллигентный спортсмен не может добиться успеха в спорте. А когда мы увидим, в том числе и Евгению Медведеву, и некоторых так называемых «селебов», которых, как мне кажется, внимательнейшим образом возьмут в оборот лучшие люди страны, наша молодёжь… Мы действительно отобрали тех, кто составляет молодую элиту. В этом спортивно-интеллектуальном реалити сойдутся лёд и пламя», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Медведева в последние годы не участвовала в соревнованиях. Она выступала на ледовых шоу, а также была комментатором во время Олимпийских игр.

Фигурное катание,Евгения Медведева,Дмитрий Губерниев,
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