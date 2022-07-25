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1 час назад

Тутберидзе заявила, что у российских фигуристов «может не быть завтра»

Илья Родин

Российский тренер Этери Тутберидзе рассказала в разговоре с коллегой Татьяной Тарасовой о текущей ситуации в фигурном катании. Она подчеркнула, что у спортсменов, особенно у юных, практически пропала мотивация к занятиям спортом. Запись разговора разместил на своем сайте «Первый канал».

Тутберидзе заявила, что у российских фигуристов «может не быть завтра»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что международная федерация конькобежцев в соответствии с рекомендациями МОК отстранила российских спортсменов от международных соревнований. В частности, от чемпионата мира и этапа Гран-при по фигурному катанию.

Тутберидзе рассказала, во время обсуждения темы психологической работы с фигуристами, о незавидной судьбе юной спортсменки Софии Акатьевой. При других обстоятельствах, девушка могла бы стать чемпионкой мира среди юниоров, завоевать другие высокие спортивные титулы. Но ей не удалось достичь этого.

Тренер подчеркнула, что в настоящее время обстоятельства сложились так, что атлетам «завтрашний день не обещан. А этим спортсменам надо здесь и сейчас. Может не быть завтрашнего дня».

Тутберидзе уточнила, что не понимает, по каким причинам были введены рестрикции против юных спортсменов, добавив при этом, что «спортивная жизнь-то короткая».

Татьяна Тарасова согласилась в целом с мнением коллеги, но выразила надежду на то, что «мы [российские спортсмены] выйдем и все равно всех разорвем».

Напомним, что у Этери Тутберидзе есть процветающий бизнес. Ее компания получила в 2021 году 6,8 млн рублей чистой прибыли.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Татьяна Тарасова,Первый канал,
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