Медведева рассказала, как как попала к Тутберидзе

– В таких семьях ничего не получается, к сожалению. На меня не давили, мне пытались доказать и доказали, что у каждого человека должно быть свое дело. Мама говорила: я встаю по утрам и иду на работу, а бабушка просыпается и готовит тебе завтрак, убирает квартиру, ходит в магазин – это бабушкино дело, а твое дело – вставать по утрам и ехать на тренировку. Мне внушили, ставили на путь, что не ты обязана, а это твое дело, – сказала Медведева.