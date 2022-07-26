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46 минут назад

Медведева о том, как попала к Тутберидзе: «Маленькая, худенькая – поэтому и взяли. В группе одного предыдущего тренера говорили, что ничего не добьюсь, здесь приняли»

Sports.ru

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как попала в группу Этери Тутберидзе.

Медведева рассказала, как как попала к Тутберидзе
Фото: Sports.ruSports.ru

– В группе одного предыдущего тренера меня всегда считали самой маленькой, самой хилой, неспортивной. Говорили: ничего не добьется. Мама с бабушкой отвели меня к директору фигурнокатательной школы ЦСКА. Она сказала: давай к Этери Георгиевне Тутберидзе.

Через пару дней пришли к Этери Георгиевне – я мелкая была, лет 7. Со мной на просмотр пришли еще два человека. Этих двоих не взяли, меня взяли. Потому что маленькая, худенькая – вот именно поэтому и взяли. Там говорили, что ничего не добьюсь, здесь приняли.

– Кто больше всего в семье хотел, чтобы ты стала звездой фигурного катания?

– Никто не хотел, чтобы я стала звездой. У нас не стояло задачи стать звездой, покорить Москву.

– Много же таких родителей?

– В таких семьях ничего не получается, к сожалению. На меня не давили, мне пытались доказать и доказали, что у каждого человека должно быть свое дело. Мама говорила: я встаю по утрам и иду на работу, а бабушка просыпается и готовит тебе завтрак, убирает квартиру, ходит в магазин – это бабушкино дело, а твое дело – вставать по утрам и ехать на тренировку. Мне внушили, ставили на путь, что не ты обязана, а это твое дело, – сказала Медведева.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Евгения Медведева,
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