Медведева раскрыла подробности откровенной фотосессии для Maxim

«После этого я почувствовала, что хочу фотосессию красивую <…> Так получилась фотосессия в нижнем белье. И она получилась такая красивая, нежная, необычная для меня, не пошлая. Оказывается, женское тело может быть очень трогательным и красивым, но смотря как его преподносить. Для меня это тоже было открытием самой себя и довольно важным шагом в моей жизни», - сказала фигуристка.