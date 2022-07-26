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1 час назад

Медведева раскрыла подробности откровенной фотосессии для Maxim

Елена Прошина

Фигуристка Евгения Медведева рассказала YouTube-каналу Forbes о деталях съемки в откровенной фотосессии для журнала Maxim.

Медведева раскрыла подробности откровенной фотосессии для Maxim
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Евгении, ей поступило предложение от издания, на которое она согласилась, так как ей «уже не 15 лет».

«Хотелось заявить о себе, что я не всегда буду в фигурнокатальных платьишках и что я не всегда с ног до головы буду в длиннющих юбках ходить. Что я красивая, эффектная девушка», — сказала Медведева.

Она также призналась, что эта обложка стала для нее пинком в признании своей сексуальности. При этом фигуристка не может сказать, что она полностью довольна тем, как она выглядит на обложке журнала, но для нее это стало огромным шагов в признании себя как женщины.

«После этого я почувствовала, что хочу фотосессию красивую <…> Так получилась фотосессия в нижнем белье. И она получилась такая красивая, нежная, необычная для меня, не пошлая. Оказывается, женское тело может быть очень трогательным и красивым, но смотря как его преподносить. Для меня это тоже было открытием самой себя и довольно важным шагом в моей жизни», - сказала фигуристка.

Ранее Медведева заявила, что не собирается завершать свою профессиональную карьеру, несмотря на то, что сейчас занята другими проектами. При этом она призналась, что в ближайшее время не планирует выступать.

Фигурное катание,Евгения Медведева,
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