Фигуристка Медведева: я дико неуверенный в себе человек

"В ежедневных бытовых ситуациях я дико неуверенный в себе человек. Мне кажется, будто я что-то не так сказала, что все испортила. Когда меня игнорируют в сообщениях пару часов, я дико загоняюсь", - сказала Медведева на YouTube-канале Forbes.