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58 минут назад

Фигуристка Медведева: я дико неуверенный в себе человек

Газета.Ruиещё 1

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих переживаниях.

Фигуристка Медведева: я дико неуверенный в себе человек
Фото: Christophe Ena/APChristophe Ena/AP

"В ежедневных бытовых ситуациях я дико неуверенный в себе человек. Мне кажется, будто я что-то не так сказала, что все испортила. Когда меня игнорируют в сообщениях пару часов, я дико загоняюсь", - сказала Медведева на YouTube-канале Forbes.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях. Кроме олимпийских медалей, в активе 22-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы. Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Медведева ведет активную жизнь, была участником шоу "Ледниковый период".

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева допустила свое возвращение к соревнованиям после трехлетнего перерыва.

Фигурное катание,Евгения Медведева,
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