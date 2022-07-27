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1 час назад

Загитова рассказала, как Тутберидзе выгнала ее из группы

Елена Прошина

Фигуристка Алина Загитова рассказала, как тренер Этери Тутберидзе выгнала ее из своей спортивной школы после двух переломов. Как сообщает «7дней», оказавшись в команде Тутберидзе она не сразу поняла всей степени требовательности своего тренера.

Загитова рассказала, как Тутберидзе выгнала ее из группы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Девушке казалось, что она находится на грани своих возможностей, однако наставница, наоборот, была уверена, что Загитова просто ленится. В один момент при отработке тройных прыжков фигуристка сломала руку в области запястья, однако все равно поехала на соревнования, где вдобавок сломала ногу.

По возвращению Тутберидзе не стала ее жалеть и без пояснений выгнала из своей команды. Девушка ушла к другому тренеру, Анне Царевой, однако все равно чувствовала себя подавленной из-за того, что многое у нее не получалась.

В результате Загитова решила вернуться в Ижевск, но на прощание решила подарить Этери букет в знак благодарности за тренировки. В этот момент наставница внезапно заявила, что хочет снова видеть Алину в своей команде, опять не пояснив свое решение.

Напомним, что сейчас Алина Загитова — первая и единственная в истории российского фигурного катания спортсменка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании, в том числе олимпийское золото и первые места на чемпионатах мира и Европы.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Алина Загитова,
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