Загитова рассказала, как Тутберидзе выгнала ее из группы

Фигуристка Алина Загитова рассказала, как тренер Этери Тутберидзе выгнала ее из своей спортивной школы после двух переломов. Как сообщает «7дней», оказавшись в команде Тутберидзе она не сразу поняла всей степени требовательности своего тренера.

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Девушке казалось, что она находится на грани своих возможностей, однако наставница, наоборот, была уверена, что Загитова просто ленится. В один момент при отработке тройных прыжков фигуристка сломала руку в области запястья, однако все равно поехала на соревнования, где вдобавок сломала ногу.

По возвращению Тутберидзе не стала ее жалеть и без пояснений выгнала из своей команды. Девушка ушла к другому тренеру, Анне Царевой, однако все равно чувствовала себя подавленной из-за того, что многое у нее не получалась.

В результате Загитова решила вернуться в Ижевск, но на прощание решила подарить Этери букет в знак благодарности за тренировки. В этот момент наставница внезапно заявила, что хочет снова видеть Алину в своей команде, опять не пояснив свое решение.