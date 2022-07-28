Тренер по фигурному катанию Буянова рассказала о выписке из больницы

Известный тренер по фигурному катанию Елена Буянова выписалась из больницы, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказала сама тренер. 26 июля Буянова, которой 59 лет, была госпитализирована в одну из московских клиник. Врачи диагностировали у специалиста коронавирусную инфекцию

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"Я дома. Послушала столько историй о себе: что я потеряла сознание на тренировке, что меня везли чуть ли не в реанимацию. А самое смешное, что меня "разоблачили", когда я уже собралась домой. Сегодня сказали, что можно уже выписываться", - рассказала специалист.

Буянова тренировала Аделину Сотникову, которая в 2014 году выиграла Олимпийские игры. Сейчас в группе специалиста занимается чемпионка Европы - 2020 Алена Косторная, перешедшая в ЦСКА из группы Этери Тутберидзе. Ранее сообщалось, что Буянова госпитализирована в Москве с коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash