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44 минуты назад

Тренер по фигурному катанию Буянова рассказала о выписке из больницы

Газета.Ru

Известный тренер по фигурному катанию Елена Буянова выписалась из больницы, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказала сама тренер. 26 июля Буянова, которой 59 лет, была госпитализирована в одну из московских клиник. Врачи диагностировали у специалиста коронавирусную инфекцию

Тренер по фигурному катанию Буянова рассказала о выписке из больницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я дома. Послушала столько историй о себе: что я потеряла сознание на тренировке, что меня везли чуть ли не в реанимацию. А самое смешное, что меня "разоблачили", когда я уже собралась домой. Сегодня сказали, что можно уже выписываться", - рассказала специалист.

Буянова тренировала Аделину Сотникову, которая в 2014 году выиграла Олимпийские игры. Сейчас в группе специалиста занимается чемпионка Европы - 2020 Алена Косторная, перешедшая в ЦСКА из группы Этери Тутберидзе. Ранее сообщалось, что Буянова госпитализирована в Москве с коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash

По информации источника, Буянова находится в состоянии средней тяжести. Сейчас 59-летний специалист находится под ежедневным контролем врачей. Стоит отметить, что у тренера нашли сопутствующие заболевания.

Фигурное катание,Алена Косторная,Этери Тутберидзе,Елена Буянова,Аделина Сотникова,
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