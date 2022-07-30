Загитова высказалась о возобновлении "Ледникового периода"

"Насколько помню, Илья Авербух говорил, что "Ледниковый период" хотят приостановить. И только недавно стали думать о том, чтобы возобновить шоу. Не знаю, получится ли провести еще сезон. Лично мне хотелось бы", - сказала Загитова.

В 2015 году Загитова стала тренироваться под руководством Этери Тутберидзе . На чемпионате мира в японской Сайтаме российская фигуристка выиграла золото в одиночном катании. Кроме золота чемпионата мира, Загитова в своем активе имеет медаль высшей пробы Олимпийских игр и чемпионата Европы.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале этого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда "Красная машина" одержала победу.