Плющенко сравнил Трусову с Роналду

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала об отношении своего мужа к физическим данным Александры Трусовой.
"Мой муж сказал, что у Трусовой "физика" лучше, чем у Криштиану Роналду. Это слова великого Плющенко! Физическую подготовку, которую она проходила у нас, выдерживали не все мужчины. За счет природных и приобретенных в спорте данных Саша может реализовать себя в любом виде спорта. Саше ничего не приносили на блюдечке с золотой каемочкой. Она — та спортсменка, которая всего добивалась через титанические усилия", — передает слова Рудковской "Матч ТВ".
Трусова стала первой фигуристкой в женском одиночном катании, кто заявил в свою программу пять четверных прыжков. Исполнить все элементы Трусовой удалось на Олимпийских играх в Пекине, где она стала второй, уступив лидерство своей соотечественнице Анне Щербаковой.
На взрослом уровне Трусова становилась бронзовым призером чемпионата мира — 2021 и дважды выигрывала бронзовые медали чемпионата Европы. Спортсменка занимает четвертое место в рейтинге лучших фигуристок по версии Международного союза конькобежцев (ISU).
Ранее Ренат Лайшев заявил, что что видит Трусову в роли нападающей сборной России по хоккею.