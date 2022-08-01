Плющенко сравнил Трусову с Роналду

"Мой муж сказал, что у Трусовой "физика" лучше, чем у Криштиану Роналду. Это слова великого Плющенко! Физическую подготовку, которую она проходила у нас, выдерживали не все мужчины. За счет природных и приобретенных в спорте данных Саша может реализовать себя в любом виде спорта. Саше ничего не приносили на блюдечке с золотой каемочкой. Она — та спортсменка, которая всего добивалась через титанические усилия", — передает слова Рудковской "Матч ТВ".