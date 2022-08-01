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1 час назад

Фигуристка Медведева: сколько раз я выйду на лед, столько и заработаю

Газета.Ruиещё 2

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась информацией о своем заработке.

Фигуристка Медведева: сколько раз я выйду на лед, столько и заработаю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что мне приносит больше денег – спорт или реклама? Смотря сколько я катаюсь. Сколько раз я выйду на лед, столько и заработаю. Заработок зависит от того, сколько номеров я откатаю в шоу», — сказала Медведева на YouTube-канале «Инвестерика».

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях. Кроме олимпийских медалей в активе фигуристки по две золотых медали чемпионата мира и Европы.

Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Медведева ведет активную жизнь, была участником шоу «Ледниковый период».

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как относится к высоким тратам на уход за собой и одежду.

Спортсменка призналась, что считает важным тратить деньги на дорогую одежду и внешний вид в целом. Она назвала это инвестициями в себя.

«Мне так легче жить — когда я классно выгляжу, когда я знаю, что классно выгляжу, знаю, что я дорого одета», — сказала девушка.

Фигурное катание,Евгения Медведева,
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