Фигуристка Медведева: сколько раз я выйду на лед, столько и заработаю

«Что мне приносит больше денег – спорт или реклама? Смотря сколько я катаюсь. Сколько раз я выйду на лед, столько и заработаю. Заработок зависит от того, сколько номеров я откатаю в шоу», — сказала Медведева на YouTube-канале «Инвестерика».