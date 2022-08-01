Истинная причина отмены мастер-классов Трусовой в Швеции: реакция Тутберидзе

Санкции против российских спортсменов уже доходят до абсурда.

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Российский спорт продолжают «отменять» по всему миру. Доходит до абсурда: помимо недопуска наших спортсменов на международные соревнования, иностранцы отказываются от помощи наших признанных звёзд.

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В конце августа Александра Трусова должна была посетить Стокгольм с мастер-классами. Визит королевы квадов в Швеции очень ждали: большинство билетов было раскуплено. Но неожиданно от услуг Трусовой отказались, и мероприятие отменили. Ситуация выглядела абсурдно, ведь очевидно, что шведам этот мастер-класс куда важнее, чем самой Русской ракете. Однако позже выяснилось, что дело совсем не в них, а в украинцах. Именно они поспособствовали отмене мероприятия, о чём гордо сообщили на своём сайте. Ситуация — абсурд. Даже у непоколебимой Тутберидзе сдали нервы.

«Трусова родом из России, но принадлежит миру прогресса и будущего человечества»

В период активной «отмены» российского спорта по всему миру новость о том, что Александра Трусова проведёт мастер-классы в Швеции, была особенно удивительной. Было приятно, что хоть где-то наших атлетов всё ещё признают и готовы у них учиться. Тренировки с королевой квадов были бы очень полезны для местных фигуристов. Даже в отсутствие наших спортсменов на последнем чемпионате мира они не смогли забраться выше топ-15 во всех дисциплинах: Николай Майоров стал 19-м в мужском катании, Жозефин Тальегор — 21-й в женском, а в парах и танцах шведов и вовсе не было. Местные фигуристы и сами понимали, насколько уникальная возможность у них появилась, и не преминули ею воспользоваться: 80% билетов было раскуплено задолго до мастер-классов. Тем удивительнее стала новость о том, что мероприятие отменено из-за рекомендации шведской федерации.

«С глубоким сожалением вынуждены отменить TRU2.OVA в этом году. Шведская федерация фигурного катания порекомендовала пока не заниматься этим проектом, поэтому принимающий клуб вынужден отказаться от этого, несмотря на то что мисс Трусова приезжает в Швецию как индивидуальная спортсменка со знаниями, которые многие стремятся получить.

Александра займёт своё место в мировой истории, поскольку она вывела женское фигурное катание на новый уровень, совершив мирную революцию. Она родом из России, но принадлежит миру прогресса и будущего человечества. Более того, она никогда не была вовлечена ни в один политический проект, сосредоточившись ТОЛЬКО на том, чем занимается в жизни — искусстве фигурного катания. Мы надеемся, что сможем снова пригласить вас всех, когда мир позволит всем спортсменам объединиться в мире и дружбе. Мы верим, что это время скоро наступит», — заявили организаторы мастер-классов из Loop Sport.

Было очевидно, что на организаторов оказали давление. Сами они, судя по заявлению, отмены мастер-классов не очень хотели и Трусову как уважали, так и продолжают уважать.

Украинцы поспособствовали отмене мастер-классов Трусовой

Болельщики и эксперты предполагали, что шведы испугались репутационного удара, а потому решили не рисковать. Но всё оказалось куда прозаичнее. Выяснилось, что отмене мастер-классов Русской ракеты поспособствовала украинская федерация, о чём её представители гордо сообщили у себя на сайте.

«Мастер-класс российской фигуристки Александры Трусовой, который, несмотря на санкции против спортсменов этой страны и все нормы морали, пытались организовать в Швеции, отменён благодаря активной позиции и настойчивости Украинской федерации фигурного катания (УФФК).

Комиссия атлетов УФФК обратилась в Международный союз конькобежцев (ISU) и Ассоциацию фигурного катания Швеции с просьбой отменить мероприятие. Так, комиссия атлетов, которую возглавляет известная фигуристка Анна Хниченкова, направила соответствующее письмо председателю Комиссии атлетов ISU Эрику Редфорду и в Ассоциацию фигурного катания Швеции, указав, что украинская спортивная семья считает недопустимой организацию подобных мероприятий с участием отстранённых спортсменов. Письмо подписали ряд ведущих украинских фигуристов», — сообщается на сайте УФФК.

Кто пострадает от отмены мастер-классов Трусовой? Уж точно не Саша

Ситуация выглядит очень абсурдно. Хочется задать один вопрос: ну и кому украинцы навредили этой выходкой? Уж точно не Трусовой. Русская ракета после Олимпиады и так нарасхват. В разгар межсезонья Саша не только катается в шоу и готовится к новому сезону, но и покоряет новые виды спорта. После эксперимента с лёгкой атлетикой Русская ракета попробовала футбол и кёрлинг, а ещё получила приглашения на турниры по гребле и прыжкам в воду. Так что Трусова уж точно найдёт, чем заняться вместо мастер-классов в Стокгольме.

А вот шведские фигуристы многое потеряют от невозможности потренироваться с серебряным призёром Олимпиады. Любой совет от девушки, которая владеет практически всеми квадами, был бы для них бесценным. Но они такой возможности лишились. А найти кого-то достойного на замену Русской ракете не представляется возможным. Равноценные уроки шведским фигуристам могли бы преподать только девочки из России, но они под запретом. Получается, украинцы навредили не Саше, а шведам.

«Так проще делиться медалями и радоваться малому, но где основные принципы — честная игра?»

Пренебрежительного отношения к своим ученицам не выдерживает уже и обычно спокойная и непоколебимая Этери Тутберидзе. Совпадение или нет, но именно после новостей о том, что украинцы повлияли на отмену Сашиных мастер-классов, тренер выложила пост о несправедливом отношении к русским спортсменам. Даже у неё уже сдают нервы.

«Чемпионаты мира, распределение этапов Гран-при, обновление рейтинга и т.д. Это всё очень и очень расстраивает. Я многое понимаю, но не принимаю отстранения наших спортсменов, детей от международных соревнований. Конечно, так проще делиться медалями и радоваться малому, но где основные принципы — честная игра? Или, как нам объяснили, это и есть забота о наших спортсменах? Я считаю, что рейтинги не должны обновляться и звания не должны раздаваться в наше отсутствие — это абсурд. Я знаю, что именно спорт стирает границы и объединяет всех спортсменов мира. Считаю, что это ужасная ошибка группы людей, оказавшихся у власти принятия решений. Помоги нам, Господи, всем выйти из этой ситуации», — написала Тутберидзе в своих социальных сетях.