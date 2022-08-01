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1 час назад

Тарасова: аморально занимать первые места без наших сильных девочек

Газета.Ruиещё 1

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

"Это просто аморально" - Тарасова поддержала Тутберидзе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова Этери Тутберидзе, которая предложила не разыгрывать титулы на турнирах в отсутствие россиян, а также заморозить рейтинг, передает РИА «Новости».

«Думаю, что идею Этери Тутберидзе стоит поддержать и другим деятелям фигурного катания. Без наших самых сильных девочек занимать первые места — это просто аморально», — сказала Тарасова.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов.

Фигурное катание,Виктория Синицина,Этери Тутберидзе,Никита Кацалапов,Анна Щербакова,Татьяна Тарасова,
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