"Это просто аморально" - Тарасова поддержала Тутберидзе

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова Этери Тутберидзе, которая предложила не разыгрывать титулы на турнирах в отсутствие россиян, а также заморозить рейтинг, передает РИА «Новости».

«Думаю, что идею Этери Тутберидзе стоит поддержать и другим деятелям фигурного катания. Без наших самых сильных девочек занимать первые места — это просто аморально», — сказала Тарасова.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.