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31 минуту назад

«Злить русских спортсменов нельзя»: Рудковская поддержала Тарасову

Никита Бородкин

Продюсер Яна Рудковская поддержала заслуженного тренера Татьяну Тарасову в вопросе недопуска российских спортсменов на Олимпийские игры. Как сообщает «МАТЧ ТВ», она отметила, что сейчас стоит думать не о том, сколько медалей наши атлеты могут недополучить, а о том, как скорее вернуться в мировой спорт.

«Злить русских спортсменов нельзя»: Рудковская поддержала Тарасову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рудковская рассказала, что беседовала с главой Минспорта РФ Олегом Матыциным и выразила уверенность, что ситуация будет меняться с послаблением санкций. Однако этот год российским спортсменам все же придется пропустить.

«Но я очень надеюсь, что в следующем году, как сказала Татьяна Анатольевна Тарасова, наши выйдут и с еще большей злостью разорвут», — заявила она, добавив, что злить русских спортсменов нельзя.

Напомним, что после начала спецоперации России на Украине страны Запада начали вводить различные антироссийские санкции. Они коснулись и сферы спорта — ряд международных спортивных федераций запретили российским и белорусским спортсменом выступать на чемпионатах под их эгидой под своим флагом, в некоторых случаях вовсе отстранив их от участия.

В частности, такая ситуация сложилась и в фигурном катании. Российским спортсменам уже пришлось пропустить чемпионат мира и выступления серии Гран-при.

Фигурное катание,Олег Матыцин,Татьяна Тарасова,Яна Рудковская,Минспорт России,
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