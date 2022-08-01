«Злить русских спортсменов нельзя»: Рудковская поддержала Тарасову

Продюсер Яна Рудковская поддержала заслуженного тренера Татьяну Тарасову в вопросе недопуска российских спортсменов на Олимпийские игры. Как сообщает «МАТЧ ТВ», она отметила, что сейчас стоит думать не о том, сколько медалей наши атлеты могут недополучить, а о том, как скорее вернуться в мировой спорт.

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Рудковская рассказала, что беседовала с главой Минспорта РФ Олегом Матыциным и выразила уверенность, что ситуация будет меняться с послаблением санкций. Однако этот год российским спортсменам все же придется пропустить.

«Но я очень надеюсь, что в следующем году, как сказала Татьяна Анатольевна Тарасова, наши выйдут и с еще большей злостью разорвут», — заявила она, добавив, что злить русских спортсменов нельзя.

Напомним, что после начала спецоперации России на Украине страны Запада начали вводить различные антироссийские санкции. Они коснулись и сферы спорта — ряд международных спортивных федераций запретили российским и белорусским спортсменом выступать на чемпионатах под их эгидой под своим флагом, в некоторых случаях вовсе отстранив их от участия.