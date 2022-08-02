"Это просто беспредел" - Навка - о происходящем в фигурном катании

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка, комментируя слова тренера Этери Тутберидзе об отстранении российских фигуристов от международных соревнований, заявила, что сейчас в фигурном катании происходит беспредел. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».
Ранее заслуженный тренер России Этери Тутберидзе назвала абсурдом обновление рейтингов и присваивание титулов на турнирах, где не участвуют россияне.
«Конечно, я поддерживаю Этери Тутберидзе. Она абсолютно права. Все происходящее в фигурном катании — это просто беспредел. Даже не знаю, как правильно выразиться», — сказала Навка.
Напомним, что ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Союз объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что присуждение титулов по итогу соревнований, которые проводятся без участия российских спортсменов, является продолжением дискриминационной политики мировых спортивных структур.