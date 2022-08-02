"Это просто беспредел" - Навка - о происходящем в фигурном катании

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка, комментируя слова тренера Этери Тутберидзе об отстранении российских фигуристов от международных соревнований, заявила, что сейчас в фигурном катании происходит беспредел. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

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Ранее заслуженный тренер России Этери Тутберидзе назвала абсурдом обновление рейтингов и присваивание титулов на турнирах, где не участвуют россияне.

«Конечно, я поддерживаю Этери Тутберидзе. Она абсолютно права. Все происходящее в фигурном катании — это просто беспредел. Даже не знаю, как правильно выразиться», — сказала Навка.

Напомним, что ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Союз объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.