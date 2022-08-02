Загитова раскрыла свои планы на будущее

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о своем будущем. Ее цитирует РИА Новости.

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«Конечно, задумывалась о карьере тренера. Мне очень нравится работать с детьми, но пока что я, наверное, не хочу быть тренером. Может, в будущем это будет возможно», — заявила спортсменка.

Она отметила, что на данный момент желает связать свою жизнь с телевидением.

Ранее российский журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил профессиональные качества Загитовой в шоу-бизнесе. Он отметил, что освоение профессии ведущей дается спортсменке с трудом. Губерниев обратил внимание на то, что существует ряд дисциплин, которые Загитовой необходимо освоить, чтобы преуспеть в шоу-бизнесе. Среди них — техника речи и мастерство эфирного выступления.