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1 час назад

Дюамель назвала смехотворными слова Тутберидзе о несправедливости к российским фигуристам

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка 2018 года в командных соревнованиях и бронзовый призёр в соревнованиях пар, канадская фигуристка Меган Дюамель резко отреагировала на предложение заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Ранее Тутберидзе эмоционально высказалась по поводу отстранения российских фигуристов от международных соревнований. В частности, специалист заявила: «Я считаю, что рейтинги не должны обновляться и звания не должны раздаваться в наше отсутствие — это абсурд».

Дюамель назвала смехотворными слова Тутберидзе о несправедливости к российским фигуристам
Фото:  ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«В присутствии Этери на Олимпийских играх награды не вручались из-за того, что она не следовала фэйр-плей. Следовательно. Её комментарии смехотворны (абсурдны)», — написала Дюамель в своих социальных сетях.

Также на слова Тутберидзе отреагировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

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