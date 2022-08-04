Плющенко сравнил отстраненных российских фигуристов с солдатами

«Мотивация у спортсменов, тем более у фигуристов, должна быть всегда. Они, как солдаты, должны быть готовы к любым решениям. Действительно, печально то, что сейчас происходит. Российских спортсменов исключают из международных соревнований, шоу. Но мы должны готовиться, пахать. Жизнь поменяется, и все спортсмены будут принимать участие в международных соревнованиях», — приводит слова Плющенко «Спорт-Экспресс».