Плющенко сравнил отстраненных российских фигуристов с солдатами

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что российские фигуристы должны быть мотивированы, несмотря на отстранение от международных соревнований.
«Мотивация у спортсменов, тем более у фигуристов, должна быть всегда. Они, как солдаты, должны быть готовы к любым решениям. Действительно, печально то, что сейчас происходит. Российских спортсменов исключают из международных соревнований, шоу. Но мы должны готовиться, пахать. Жизнь поменяется, и все спортсмены будут принимать участие в международных соревнованиях», — приводит слова Плющенко «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.
Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов.
После этого тренер Этери Тутберидзе предложила заморозить рейтинговые очки. В Кремле поддержали ее идею.