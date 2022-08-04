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1 час назад

Плющенко сравнил отстраненных российских фигуристов с солдатами

Газета.Ruиещё 2

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что российские фигуристы должны быть мотивированы, несмотря на отстранение от международных соревнований.

Плющенко сравнил отстраненных российских фигуристов с солдатами
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мотивация у спортсменов, тем более у фигуристов, должна быть всегда. Они, как солдаты, должны быть готовы к любым решениям. Действительно, печально то, что сейчас происходит. Российских спортсменов исключают из международных соревнований, шоу. Но мы должны готовиться, пахать. Жизнь поменяется, и все спортсмены будут принимать участие в международных соревнованиях», — приводит слова Плющенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов.

После этого тренер Этери Тутберидзе предложила заморозить рейтинговые очки. В Кремле поддержали ее идею.

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