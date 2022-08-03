Тарасова: ISU хочет смерти российскому фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) решением урезать количество квот для россиян на чемпионат мира 2023 года желает смерти отечественному фигурному катанию. Такое мнение ТАСС в среду высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

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"Они хотят, чтобы фигурное катание в России умерло. Вряд ли дождутся", - сказал Тарасова.

Сборная России лишилась максимальной квоты на предстоящий чемпионат мира по фигурному катанию, при допуске на международные соревнования Россию на мировом первенстве будут представлять по одному участнику, дуэту или паре в каждом виде программы. Аналогичное число участников российская сборная имеет и на юниорском мировом первенстве. Однако российская команда сохранила три квоты в каждом виде программы для выступления на предстоящем чемпионате Европы.

Чемпионат мира пройдет в Японии 20-26 марта 2023 года, чемпионат Европы - 23-29 января в Финляндии.