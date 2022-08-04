Плющенко рассказал о выборе сыном профессии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился мнением о том, что его сын Александр увлекается футболом. Слова Плющенко передает "Спорт-Экспресс".
"Есть ли опасения, что сын увлечется футболом больше, чем фигурным катанием? Саша мой занимается для себя футболом. К нему приезжает тренер два раза в неделю. Он играет у меня и в хоккей. Но он выбрал для себя профессию. Причем не я за него выбрал", — сказал Плющенко.
Ранее Евгений Плющенко, выступающий за команду Медиалиги "БроукБойз", заявил, что медиафутбол отличается большим количеством стычек. Евгений Плющенко является заслуженным мастером спорта России, двукратным олимпийским чемпионом, двукратным серебряным призером Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.