Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Экс-фигурист Плющенко: мой сын выбрал для себя профессию

Газета.Ruиещё 2

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился мнением о том, что его сын Александр увлекается футболом. Слова Плющенко передает "Спорт-Экспресс".

Плющенко рассказал о выборе сыном профессии
Фото: rudkovskayaofficial/Instagram (организация запрещена в России)rudkovskayaofficial/Instagram

"Есть ли опасения, что сын увлечется футболом больше, чем фигурным катанием? Саша мой занимается для себя футболом. К нему приезжает тренер два раза в неделю. Он играет у меня и в хоккей. Но он выбрал для себя профессию. Причем не я за него выбрал", — сказал Плющенко.

Ранее Евгений Плющенко, выступающий за команду Медиалиги "БроукБойз", заявил, что медиафутбол отличается большим количеством стычек. Евгений Плющенко является заслуженным мастером спорта России, двукратным олимпийским чемпионом, двукратным серебряным призером Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.

Фигурное катание,Евгений Плющенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители