Плющенко рассказал о выборе сыном профессии

"Есть ли опасения, что сын увлечется футболом больше, чем фигурным катанием? Саша мой занимается для себя футболом. К нему приезжает тренер два раза в неделю. Он играет у меня и в хоккей. Но он выбрал для себя профессию. Причем не я за него выбрал", — сказал Плющенко.