В Кремле отреагировали на эмоциональный пост Тутберидзе

«Она абсолютно права. Если говорить о фигурном катании, наши спортсмены – одни из самых сильных в мире. И любой рейтинг, где бы он ни составлялся, любое международное соревнование, где бы оно ни проводилось, без участия наших спортсменов не может быть полноценным. Потому что не участвуют сильнейшие», — цитирует его «РИА Новости Спорт».