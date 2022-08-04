В Кремле отреагировали на эмоциональный пост Тутберидзе

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков поддержал заявление тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая предложила заморозить рейтинговые очки спортсменов и не разыгрывать титулы на международных соревнованиях. Как пишет РИА Новости, представитель Кремля напомнил, что российские фигуристы — одни из лучших в мире.

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По мнению Пескова, ни одно международное соревнование в этом виде спорта не может быть полноценным без участия россиян, поскольку в нем не выступают «сильнейшие».

Напомним, что весной Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских. Российские федерации пытались оспорить решение, однако в июне конгресс ISU подтвердил санкционную меру и заявил, что она действует бессрочно.

Из-за этого фигуристы не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье и потеряли титулы действующих чемпионов. При этом в ISU заявляли, что не собираются прислушиваться к словам Тутберидзе и как-либо замораживать рейтинг спортсменов.