В Кремле отреагировали на эмоциональный пост Тутберидзе

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков поддержал заявление тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая предложила заморозить рейтинговые очки спортсменов и не разыгрывать титулы на международных соревнованиях. Как пишет РИА Новости, представитель Кремля напомнил, что российские фигуристы — одни из лучших в мире.
По мнению Пескова, ни одно международное соревнование в этом виде спорта не может быть полноценным без участия россиян, поскольку в нем не выступают «сильнейшие».
Напомним, что весной Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских. Российские федерации пытались оспорить решение, однако в июне конгресс ISU подтвердил санкционную меру и заявил, что она действует бессрочно.
Из-за этого фигуристы не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье и потеряли титулы действующих чемпионов. При этом в ISU заявляли, что не собираются прислушиваться к словам Тутберидзе и как-либо замораживать рейтинг спортсменов.
Ранее продюсер ледовых шоу Яна Рудковская высказалась о недопуске российских спортсменов на Олимпиаду. Она считает, что ситуация будет меняться с послаблением санкций, однако в ближайшие годы соревнования придется пропустить. Несмотря на это, в будущем россияне смогут выйти на мировую арену и «разорвать всех» с еще большей злостью.