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1 час назад

Жулин заявил о потере целого поколения российских фигуристов

Lenta.ru

Тренер Александр Жулин высказался о санкциях Международного союза конькобежцев (ISU) в отношении российских фигуристов. Его слова приводит РБК.

Жулин заявил о потере целого поколения российских фигуристов
Фото: ТАССТАСС

Специалист заявил о потере целого поколения талантливых российских фигуристов из-за сокращения квот на чемпионат мира-2023.

«Возможно ли будет в дальнейшем вернуть максимальную квоту? Так скажу, для начала нам нужно, чтобы нас вернули. А на это уйдет пара лет, плюс еще несколько лет, чтобы вернуть позиции. Ситуация плохая», — отметил он.

3 августа ISU запретил сборной России подавать больше одной заявки в каждом виде программы для участия в чемпионате мира-2023, который пройдет в японской Сайтаме с 20 по 26 марта. Ограничение также распространяется на юниорский чемпионат мира.

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом и юниорском чемпионатах мира.

Фигурное катание,Александр Жулин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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