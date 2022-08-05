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53 минуты назад

ISU не будет замораживать рейтинги спортсменов в отсутствие россиян

ТАССиещё 1

Руководство Международного союза конькобежцев (ISU) не будет замораживать рейтинги спортсменов в предстоящем сезоне. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в ISU.

ISU отказался заморозить рейтинги спортсменов в отсутствие россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В воскресенье заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в социальной сети опубликовала пост, в котором заявила об абсурдности обновления рейтингов ISU и присваивании титулов на турнирах, в которых не участвуют российские спортсмены.

"Что касается мировых рейтингов и мирового зачета, то они имеют постоянную силу и будут вестись в течение сезона-2022/23, как и устав и общие положения ISU, а также специальные положения и технические правила", - сообщили в организации.

ISU объединяет фигурное катание, шорт-трек и конькобежный спорт.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,
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