ISU отказался заморозить рейтинги спортсменов в отсутствие россиян

Руководство Международного союза конькобежцев (ISU) не будет замораживать рейтинги спортсменов в предстоящем сезоне. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в ISU.
В воскресенье заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в социальной сети опубликовала пост, в котором заявила об абсурдности обновления рейтингов ISU и присваивании титулов на турнирах, в которых не участвуют российские спортсмены.
"Что касается мировых рейтингов и мирового зачета, то они имеют постоянную силу и будут вестись в течение сезона-2022/23, как и устав и общие положения ISU, а также специальные положения и технические правила", - сообщили в организации.
ISU объединяет фигурное катание, шорт-трек и конькобежный спорт.