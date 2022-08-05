Тарасова высмеяла объяснение ISU отстранения российских спортсменов

"Они выкручиваются, не надо о нас заботиться, мы сами о себе позаботимся. Нашим спортсменам ничего не угрожает, но даже если некая угроза существует, то этим должны обеспокоиться организаторы соревнований, дополнительно привлечь людей, чтобы обеспечить порядок. О чем тут говорить? Это самые настоящие санкции", - приводит слова Тарасовой ТАСС.