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1 час назад

Тарасова высмеяла объяснение ISU отстранения российских спортсменов

Советский спорт

В организации уверяют, что заботятся о безопасности россиян.

Тарасова высмеяла объяснение ISU отстранения российских спортсменов
Фото: ТАССТАСС

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала объяснение ISU решения об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

"Они выкручиваются, не надо о нас заботиться, мы сами о себе позаботимся. Нашим спортсменам ничего не угрожает, но даже если некая угроза существует, то этим должны обеспокоиться организаторы соревнований, дополнительно привлечь людей, чтобы обеспечить порядок. О чем тут говорить? Это самые настоящие санкции", - приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, россияне отстранены с 1 марта и уже пропустили проходивший во Франции чемпионат мира.

Решение действует до особого распоряжения. Кроме того, Россия лишилась домашнего этапа Гран-при.

Фигурное катание,Зимние виды спорта,Татьяна Тарасова,
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