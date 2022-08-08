Почему фигуристка из США Алиса Лью так и не стала звездой

Алисе предрекали борьбу с россиянками и медаль Олимпиады, но пубертат сломал её карьеру. Спустя один сезон во взрослых она покинула спорт.

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Алиса Лью стремительно ворвалась в фигурное катание и пронеслась по нему, словно комета, так и не задержавшись на небосклоне звёзд. Будучи юниоркой, она владела четверным лутцем и тройным акселем, пользовалась симпатией судей и хвалебными отзывами экспертов. Девушке прочили блестящее будущее и победы на главных стартах, но стоило ей немного повзрослеть, и некогда коронные прыжки резко её покинули.

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8 августа Алисе исполняется 17 лет, а она уже попрощалась с большим спортом и отправилась на заслуженный отдых. Маленькая девочка выросла, но так и не стала большой звездой в фигурном катании.

Американская гроза для учениц Тутберидзе

В Америке об Алисе Лью заговорили, когда ей было ещё 13 лет. В таком юном возрасте она впервые выиграла титул чемпионки США в сезоне-2018/2019, войдя в историю как самая молодая победительница этого турнира. Задорная улыбчивая девочка на одном дыхании откатала свои программы, оставив позади взрослых девушек, не способных тягаться с её набором прыжков. В короткой программе она допустила помарку на каскаде тройной лутц – тройной тулуп и поэтому немного отставала от 20-летней Брэди Теннелл. Но в произвольной Алиса приземлила два тройных акселя – сольный и в каскаде с двойным тулупом – и отвоевала золото.

Для американских фигуристок подобный набор прыжков считался настоящим прорывом. Опытная Мэрайя Белл, ставшая второй после двух программ, каталась в произвольной с каскадами три – два и секвенцией с двойным акселем. Казалось, благодаря Алисе у США появилась надежда вернуть лидерские позиции на мировой арене в женском одиночном катании.

Алисе предстояло вступить в битву с новым поколением юниорок Тутберидзе: Камилой Валиевой, Дарьей Усачёвой и Майей Хромых. Конкуренция действительно намечалась нешуточная. Даже российские специалисты признавали, что американская девочка может опередить наших. В Алису верили и предрекали ей очень успешную, богатую на награды и титулы карьеру.

Однако звёздной истории Алисы не случилось. Хотя она успела выучить и приземлить на стартах сложнейший квад – четверной лутц.

Фаворитка юниорских турниров с уникальным контентом

Так как родилась Алиса в августе, она вышла в юниоры, когда ей исполнилось 14 лет. Но это вынужденное запоздание она с лихвой окупила впечатляющим усилением контента. В августе 2019-го она чисто исполнила четверной лутц на юниорском этапе Гран-при в США. Кроме того, она включила в произвольную два тройных акселя, на одном из которых упала. Тем не менее другой триксель, причём в каскаде, выполнила без проблем. Таким образом, Алиса снова вошла в историю: на этот раз как первая одиночница, исполнившая четверной лутц и тройной аксель в одной программе. Это достижение до сих пор не повторила ни одна фигуристка.

Понятно, что обладая тройным акселем и четверным лутцем, Алиса превратилась в главную фаворитку юниорских турниров. Мир затаил дыхание в ожидании юниорского финала Гран-при, где должна была состояться встреча Алисы с уникальной «девочкой на шаре» из России – Камилой Валиевой. Исход встречи эксперты предсказывали не в пользу Камилы. И не без оснований: воспитанница Тутберидзе не собиралась делать в произвольной свой единственный на тот момент элемент ультра-си – четверной тулуп – из-за недавней травмы.

Преимущество однозначно было на стороне Алисы, которая заявила максимальную сложность: тройной аксель в короткой и по два четверных лутца и тройных акселя в произвольной. Но амбициозный план американки потерпел крах. В произвольной она допустила ошибки на всех своих ультра-си и проиграла Камиле с облегчённым контентом.

Но самое интересное, что с тех пор чистый четверной лутц Алиса больше никогда не показывала. Докрутить прыжок она не смогла даже в комфортной обстановке на очередном чемпионате США, который снова выиграла. Что уж говорить о чемпионате мира среди юниоров, где Камила Валиева вновь вооружилась четверным тулупом. Падение – вот чем запомнился последний квад-лутц Алисы. А тройной аксель, напротив, на том чемпионате она последний раз исполнила чисто.

Будущая звезда Америки потухла, не успев разгореться.

Девочка превратилась в девушку

Алиса Лью – идеальный пример того, как пубертат может поставить крест на карьере одиночницы. Сезон-2019/2020 повзрослевшая 15-летняя Алиса встречала с новым телом: женственным, но совершенно непривычным для той хрупкой девочки, которой она была ещё весной на юниорском чемпионате мира.

Резкое превращение в девушку заставило Алису попрощаться с четверным лутцем и надолго забыть о тройном акселе. Отчасти ей повезло, что международные старты в этот мрачный период её карьеры отменили. К чемпионату США она успела привести себя в форму, позволившую выкатывать программы без ультра-си и не падать. Деревянной медали за четвёртое место она радовалась не меньше, чем золоту годом ранее. О соперничестве с российскими фигуристками речи больше не шло. И уж тем более о том, чтобы выиграть Олимпиаду в 16 лет. Но доехать туда было важно, иначе все усилия по изучению ультра-си окончательно оказались бы напрасными.

В олимпийском сезоне Алиса вернула в свой контент тройной аксель, но на стартах её преследовали большие недокруты и падения. Лучшая попытка скрутить три с половиной оборота у неё произошла на Гран-при в Японии, где она недокрутила прыжок всего на четверть. Но это всё равно не позволило ей взять там медаль. Как и отсутствие россиянок в числе конкуренток: Александра Трусова снялась из-за травмы, Дарья Усачёва травмировалась прямо на разминке.

Надежда США в женском одиночном никак не оправдывала эти надежды.

Выиграла медаль чемпионата мира и ушла без сожалений

Пройти отбор на Олимпиаду Алисе удалось, несмотря на снятие с произвольной программы во время чемпионата США из-за коронавируса. Это было справедливо, ибо Лью с недокрутами на тройном акселе определённо претендовала в Пекине на большее, нежели другие американки. Да и шанс на то, что в нужный час и в нужном месте триксель ей вновь покорится, оставался. Правда, для этого нужно было рисковать, а Алиса рисковать не захотела.

На Олимпийских играх Алиса исполнила всего один триксель с недокрутом, который понизил базовую стоимость прыжка до двойного. Яркому выступлению с интересными программами, к сожалению, не хватало технической сложности. Пару лет назад болельщики и эксперты думали, что в Пекине Алиса навяжет борьбу россиянкам и блеснёт четверным лутцем. А в итоге она довезла единственный «полуживой» тройной аксель. И хотя седьмое место на Олимпиаде – это хороший результат, отсутствие медали в Пекине – поражение не только Алисы, но и США в целом. Довести самую сильную американскую фигуристку в истории до главного старта четырёхлетия им не удалось.

Если бы не отстранение российских фигуристов от чемпионата мира во Франции, едва ли Алиса взяла там бронзу. Эта награда в отсутствие лидеров на международной арене – всё, чего она добилась за взрослую карьеру. Получив её, она без сожалений покончила с большим спортом. «Поставила галочку» за медаль мирового первенства в мысленном реестре достижений и облегчённо вздохнула.

17-летие Алиса уже праздновала, не заботясь о будущих соревнованиях, восстановлении прыжков, борьбе с недокрутами и спортивной диете. Подавать пример преодоления и строить долгоиграющую карьеру она совсем не хотела. Ей сполна хватило одного года во взрослых и одной медали главного старта.