Тарасова высказалась о травме Косторной

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мыслями о том, что чемпионке Европы - 2020 Алене Косторной необходима операция, передает ТАСС. В скором времени фигуристка перенесет операцию из-за старой травмы бедра, которая обострилась.
"С этой травмой она пришла к Водорезовой (в замужестве — Буянова), это я знаю, потому что разговор с первого дня. Она сейчас не в остром периоде, но это очень тяжело, и невозможно кататься без операции. Неделя хороших тренировок — нога летит. Конечно, нужно делать операцию, я так думаю, так и думают врачи, потому что врачи настаивают", - заявила Тарасова.
Косторная перешла в ЦСКА к Елене Буяновой в марте 2022 года, во второй раз покинув тренерскую группу Этери Тутберидзе. В своей карьере фигуристка выиграла чемпионат Европы, также она — победительница финала Гран-при сезона-2019/20, серебряная (2020) и двукратная бронзовая (2018, 2019) призерка чемпионатов России.
Ранее сообщалось, что Косторная рассказала, когда сможет вернуться на лед после хирургического вмешательства.