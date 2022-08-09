Тарасова высказалась о травме Косторной

"С этой травмой она пришла к Водорезовой (в замужестве — Буянова), это я знаю, потому что разговор с первого дня. Она сейчас не в остром периоде, но это очень тяжело, и невозможно кататься без операции. Неделя хороших тренировок — нога летит. Конечно, нужно делать операцию, я так думаю, так и думают врачи, потому что врачи настаивают", - заявила Тарасова.