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59 минут назад

Тарасова о травме Косторной: невозможно кататься без операции

Газета.Ruиещё 3

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мыслями о том, что чемпионке Европы - 2020 Алене Косторной необходима операция, передает ТАСС. В скором времени фигуристка перенесет операцию из-за старой травмы бедра, которая обострилась.

Тарасова высказалась о травме Косторной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С этой травмой она пришла к Водорезовой (в замужестве — Буянова), это я знаю, потому что разговор с первого дня. Она сейчас не в остром периоде, но это очень тяжело, и невозможно кататься без операции. Неделя хороших тренировок — нога летит. Конечно, нужно делать операцию, я так думаю, так и думают врачи, потому что врачи настаивают", - заявила Тарасова.

Косторная перешла в ЦСКА к Елене Буяновой в марте 2022 года, во второй раз покинув тренерскую группу Этери Тутберидзе. В своей карьере фигуристка выиграла чемпионат Европы, также она — победительница финала Гран-при сезона-2019/20, серебряная (2020) и двукратная бронзовая (2018, 2019) призерка чемпионатов России.

Ранее сообщалось, что Косторная рассказала, когда сможет вернуться на лед после хирургического вмешательства.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Елена Буянова,Татьяна Тарасова,
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