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2 часа назад

На «Матч ТВ» рассказали, как им пришлось мириться с Тутберидзе

Спорт день за днем

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов рассказал, как телеканал мирился с тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

На «Матч ТВ» рассказали, как им пришлось мириться с Тутберидзе
Фото: EPA / VOSTOCK PhotoEPA / VOSTOCK Photo

«Приходилось кого-то мирить с "Матч ТВ"? Один раз – да. Я звонил Этери Тутберидзе после одного из наших эфиров. Объяснял ей ситуацию. И вроде как был услышан. Всегда кто-то на кого-то обижается. Плюс-минус одним, двумя, тремя спикерами больше или меньше – это никак не влияет на информационную повестку издания», – приводит слова Конова «Комсомольская правда».

С 1 ноября прошлого года на «Матч ТВ» выходит программа «Есть тема!». В ней эксперты обсуждают актуальные темы из спортивного мира. Первой ведущей программы была Мария Орзул, позже ее сменил Антон Анисимов.

Этим летом из-за «Есть тема!» руководство телеканала отстранило журналистку и ведущую Софью Тартакову. В эфире приглашенные эксперты обсуждали интервью теннисистов Дарьи Касаткиной и Андрея Рублева, агентом которых является Тартакова. После выхода программы Софья в социальных сетях осудила телеканал за «Есть тема!» и вышедшую о Касаткиной и Рублеве программу.

Фигурное катание,Мария Орзул,Этери Тутберидзе,Дарья Касаткина,Андрей Рублев,
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