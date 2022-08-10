На «Матч ТВ» рассказали, как им пришлось мириться с Тутберидзе

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов рассказал, как телеканал мирился с тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
«Приходилось кого-то мирить с "Матч ТВ"? Один раз – да. Я звонил Этери Тутберидзе после одного из наших эфиров. Объяснял ей ситуацию. И вроде как был услышан. Всегда кто-то на кого-то обижается. Плюс-минус одним, двумя, тремя спикерами больше или меньше – это никак не влияет на информационную повестку издания», – приводит слова Конова «Комсомольская правда».
С 1 ноября прошлого года на «Матч ТВ» выходит программа «Есть тема!». В ней эксперты обсуждают актуальные темы из спортивного мира. Первой ведущей программы была Мария Орзул, позже ее сменил Антон Анисимов.
Этим летом из-за «Есть тема!» руководство телеканала отстранило журналистку и ведущую Софью Тартакову. В эфире приглашенные эксперты обсуждали интервью теннисистов Дарьи Касаткиной и Андрея Рублева, агентом которых является Тартакова. После выхода программы Софья в социальных сетях осудила телеканал за «Есть тема!» и вышедшую о Касаткиной и Рублеве программу.