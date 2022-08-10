На «Матч ТВ» рассказали, как им пришлось мириться с Тутберидзе

«Приходилось кого-то мирить с "Матч ТВ"? Один раз – да. Я звонил Этери Тутберидзе после одного из наших эфиров. Объяснял ей ситуацию. И вроде как был услышан. Всегда кто-то на кого-то обижается. Плюс-минус одним, двумя, тремя спикерами больше или меньше – это никак не влияет на информационную повестку издания», – приводит слова Конова «Комсомольская правда».