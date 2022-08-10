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57 минут назад

Литва лишила фигуристов госнаград из-за решения выступить в шоу Навки

Мария Иванова

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о лишении фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса госнаград из-за решения выступить в ледовом шоу Татьяны Навки в Сочи. Об этом сообщает Delfi.

Дробязко и Ванагаса лишили госнаград Литвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Навка сообщила, что Дробязко и ее партнер Ванагас будут участвовать в шоу «Лебединое озеро», которое пройдет в Сочи в августе и сентябре.

Дробязко - уроженка Москвы, выступавшая за Литву в танцах на льду вместе с Ванагасом. В 1993-м она получила литовское гражданство, в 2000-м вышла замуж за Ванагаса. Вместе они стали бронзовыми призерам чемпионата мира и чемпионатов Европы.

Сейчас фигуристы живут в России.

После объявления Навки глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что поддержал бы лишение Дробязко гражданства.

Пресс-секретарь Науседы Ридас Ясюленис говорил, что выступления в шоу Навки могут стать поводом для лишения Дробязко и Ванагаса госнаград - в 2000 году фигуристы получили рыцарские кресты ордена Гедиминаса.

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10 августа Науседа распорядился лишить фигуристов наград. Delfi отмечает, что по литовским законам человек может быть лишен награды за «унижение имени наградившего его лица/страны».

Фигурное катание,Габриэлюс Ландсбергис,Маргарита Дробязко,Татьяна Навка,
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