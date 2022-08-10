Дробязко и Ванагаса лишили госнаград Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о лишении фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса госнаград из-за решения выступить в ледовом шоу Татьяны Навки в Сочи. Об этом сообщает Delfi.
Ранее Навка сообщила, что Дробязко и ее партнер Ванагас будут участвовать в шоу «Лебединое озеро», которое пройдет в Сочи в августе и сентябре.
Дробязко - уроженка Москвы, выступавшая за Литву в танцах на льду вместе с Ванагасом. В 1993-м она получила литовское гражданство, в 2000-м вышла замуж за Ванагаса. Вместе они стали бронзовыми призерам чемпионата мира и чемпионатов Европы.
Сейчас фигуристы живут в России.
После объявления Навки глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что поддержал бы лишение Дробязко гражданства.
Пресс-секретарь Науседы Ридас Ясюленис говорил, что выступления в шоу Навки могут стать поводом для лишения Дробязко и Ванагаса госнаград - в 2000 году фигуристы получили рыцарские кресты ордена Гедиминаса.
10 августа Науседа распорядился лишить фигуристов наград. Delfi отмечает, что по литовским законам человек может быть лишен награды за «унижение имени наградившего его лица/страны».