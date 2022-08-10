Загитова может выступить в серии Гран-при России

– Пока еще не обсуждали эту тему. На протяжении ближайшего месяца я буду здесь, в Сочи. А дальше – если предложат выступить, скорее всего, соглашусь. И новые программы будут. Попрошу Даниила Марковича (Глейхенгауза) их сделать.