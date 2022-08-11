Российская фигуристка ушла от тренера из-за травли

«Причина была ясна еще в мае. Не хочется мусолить эту тему. Ясно сказала, что происходила травля, было невозможно работать, люди не давали спокойно тренироваться, выходить на лед — это главная причина моего ухода. Мы очень давно с Соколовой вместе работали, давно знаем друг друга. Поэтому я попросила о возможности кататься у нее, она ответила, что да, можем работать», — приводит слова Нугумановой «Матч ТВ».