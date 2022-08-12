Авербух о Щербаковой: она не дает себе поблажек

"Анечка Щербакова парит надо льдом, и я вижу, насколько ей комфортно в коллективе и насколько ей приятно здесь находиться. Она работает — в каждой программе исполняет несколько тройных прыжков, то есть не дает себе поблажек. Большая умница", - заявил Авербух.