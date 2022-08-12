Авербух о Щербаковой: она не дает себе поблажек

Призер Олимпийских игр, хореограф, режиссер, продюсер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух поделился мнением о работоспособности олимпийской чемпионки Анны Щербаковой, передает Sport24. В нынешнее межсезонье фигуристка, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, приняла участие в шоу Авербуха "Чемпионы". Мероприятия проходили в Сочи.
"Анечка Щербакова парит надо льдом, и я вижу, насколько ей комфортно в коллективе и насколько ей приятно здесь находиться. Она работает — в каждой программе исполняет несколько тройных прыжков, то есть не дает себе поблажек. Большая умница", - заявил Авербух.
Щербакова - олимпийская чемпионка Пекина-2022 в личном турнире. Она также выиграла золотые медали чемпионата мира и командного мирового первенства в 2021 году. Дважды Щербакова выигрывала серебряную медаль чемпионата Европы и три раза становилась победительницей национального первенства. В 2022 году она взяла бронзу на чемпионате России.
Ранее сообщалось, что Авербух выразил восхищение тренером Этери Тутберидзе.