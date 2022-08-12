Навка объяснила, почему муж тяжелобольной Заворотнюк покинул ее шоу

Фигуристка Татьяна Навка рассказала, почему Петр Чернышев не выступил в ее ледовом шоу "Лебединое озеро" в Сочи. Она объяснила порталу BLITZ.center, что замена фигуриста никак не связана с состоянием здоровья его супруги Анастасии Заворотнюк.

"Петр занимается проектами в Москве, создает шоу, у нас все распределено, каждый занят своим делом. Но на Новый год, конечно, зрители могут ждать в Москве Петра и меня", — сообщила олимпийская чемпионка.

Ранее главные роли в шоу "Лебединое озеро" исполняли Навка и Чернышев. Затем их заменили на серебряных призеров Олимпийских игр в танцах на льду Никиту Кацалапова и Викторию Синицину.

Летом 2019 года в СМИ начали появляться сообщения о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации от ее семьи не было, однако диагноз косвенно подтвердили медики в 2020 году в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий. В июле 26-летняя дочь Заворотнюк рассказала о планах стать матерью.