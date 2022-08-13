Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+19° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
21 минуту назад

Алёна Косторная ответила на вопрос о своём диагнозе

Чемпионат.com

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алёна Косторная назвала точный диагноз своего повреждения. Ранее появилась информация, что ей в конце августа предстоит операция в связи с травмой бедра.

Алёна Косторная ответила на вопрос о своём диагнозе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Их оказалось много. Основной, по поводу которого предстоит оперироваться, — разрыв суставной губы и ещё что-то со сложными названиями, которых я просто не запомнила. По словам врачей, которые меня обследовали, нужно будет принимать решения по сопутствующим травмам уже в ходе операции. Может, всё окажется проще, чем кажется сейчас, а может, наоборот, сложнее. Единственное, чего мне очень не хотелось бы, — оказаться в больнице 24 августа, в свой день рождения. Поэтому, если до этого дня сделать операцию не получится, буду просить прооперировать меня 25-го», —приводит слова Косторной «RT на русском».

Напомним, в межсезонье-2022 Алёна Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе и перешла к Елене Буяновой. Это уже второй случай ухода Косторной от Тутберидзе. В межсезонье-2020 Алёна ушла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но год спустя вернулась обратно.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители