Охрана Анны Щербаковой устроила конфликт с журналистом

Представители охраны, сопровождающие олимпийскую чемпионку 2022 года в женском одиночном катании, россиянку Анну Щербакову, вступили в конфликт с журналистом Дмитрием Кузнецовым. Инцидент случился во время отъезда фигуристки с открытой тренировки в Москве.

Фото: GETTY IMAGES GETTY IMAGES

На видео, которое опубликовал сам журналист, представители охраны требуют от него прекратить съемку. Дмитрий отказывается, ссылаясь на то, что в общественном месте это не запрещено. После чего один из охранников толкает журналиста, а затем пытается забрать камеру.

Чемпионат.com

Напомним, Щербакова вчера, 14 августа, проводила зарядку в Центральном выставочном зале «Манеж». После этого была часовая автограф-сессия. Болельщики, которые не успели получить памятную роспись, ждали спортсменку у выхода. С мероприятия она вышла в сопровождении нескольких сотрудников охраны форума.