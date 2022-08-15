Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Охрана Анны Щербаковой устроила конфликт с журналистом

Чемпионат.com

Представители охраны, сопровождающие олимпийскую чемпионку 2022 года в женском одиночном катании, россиянку Анну Щербакову, вступили в конфликт с журналистом Дмитрием Кузнецовым. Инцидент случился во время отъезда фигуристки с открытой тренировки в Москве.

Охрана Анны Щербаковой устроила конфликт с журналистом
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

На видео, которое опубликовал сам журналист, представители охраны требуют от него прекратить съемку. Дмитрий отказывается, ссылаясь на то, что в общественном месте это не запрещено. После чего один из охранников толкает журналиста, а затем пытается забрать камеру.

Чемпионат.com

Напомним, Щербакова вчера, 14 августа, проводила зарядку в Центральном выставочном зале «Манеж». После этого была часовая автограф-сессия. Болельщики, которые не успели получить памятную роспись, ждали спортсменку у выхода. С мероприятия она вышла в сопровождении нескольких сотрудников охраны форума.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Анна Щербакова опередила соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно. Россиянка Камила Валиева заняла четвёртое место.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители