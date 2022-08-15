«Какая милота»: Медведева опубликовала видео танца с ежами

Фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео, на котором держит в руках двух маленьких ежей. Ролик появился в Telegram-канале спортсменки.

Где именно Медведева встретила двух ежиков — не уточняется. Сама девушка пританцовывает с животными на руках.

В комментариях подписчики сочли видео очень милым, а Евгению — красивой.

«Женя теперь двукратная мать не только очаровательных бульдожек, но и милых ежиков», «Еж и медвежонок — давний канон», «Какая милота», — писали они.