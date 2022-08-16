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52 минуты назад

Татьяна Тарасова уверена, что Щербакова полностью восстановится после операции на колене

Матч ТВ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о предстоящей операции Анны Щербаковой.

Татьяна Тарасова уверена, что Щербакова еще вернется
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Во вторник фигуристка рассказала, что ей предстоит перенести операцию из за давней травмы колена. Позднее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил «Матч ТВ», что Щербакова в среду вылетит на операцию в Германию.

— Самая большая надежда сейчас, что ей хорошо сделают операцию. Желаю, чтобы она поскорее из неё вышла, чтобы всё шло своим путём. Конечно, она восстановится. Все восстанавливаются и приступают опять к тренировкам. Я желаю теперь ей успехов в этом деле, — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

Фигурное катание,Анна Щербакова,Татьяна Тарасова,Александр Коган,
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