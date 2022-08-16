Татьяна Тарасова уверена, что Щербакова еще вернется

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о предстоящей операции Анны Щербаковой.
Во вторник фигуристка рассказала, что ей предстоит перенести операцию из за давней травмы колена. Позднее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил «Матч ТВ», что Щербакова в среду вылетит на операцию в Германию.
— Самая большая надежда сейчас, что ей хорошо сделают операцию. Желаю, чтобы она поскорее из неё вышла, чтобы всё шло своим путём. Конечно, она восстановится. Все восстанавливаются и приступают опять к тренировкам. Я желаю теперь ей успехов в этом деле, — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».