Татьяна Тарасова уверена, что Щербакова еще вернется

— Самая большая надежда сейчас, что ей хорошо сделают операцию. Желаю, чтобы она поскорее из неё вышла, чтобы всё шло своим путём. Конечно, она восстановится. Все восстанавливаются и приступают опять к тренировкам. Я желаю теперь ей успехов в этом деле, — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».