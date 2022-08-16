«Пусть без нас плачут»: Леонова об отстранениях российских фигуристов

Фигуристка Алена Леонова заявила, что российское фигурное катание не пострадает без международных соревнований, а в мире к этому виду спорта прежнего интереса уже не будет. Об этом она рассказала в интервью «Чемпионату».

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Леонова отметила, что в России продолжаются наборы в группы по фигурному катанию.

«Желающие все равно есть. Дети хотят быть как Валиева, Загитова, Медведева», - подчеркнула она.

Фигуристка добавила, что в России придумали множество собственных соревнований, поэтому «будет даже еще интереснее».

«А в мире - пусть без нас уж плачут. Интереса, наверное, такого не будет», - заключила она.

После начала украинского кризиса Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отстранении российских спортсменов от соревнований.