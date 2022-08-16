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25 минут назад

«Пусть без нас плачут»: Леонова об отстранениях российских фигуристов

Мария Иванова

Фигуристка Алена Леонова заявила, что российское фигурное катание не пострадает без международных соревнований, а в мире к этому виду спорта прежнего интереса уже не будет. Об этом она рассказала в интервью «Чемпионату».

«Пусть без нас плачут»: Леонова об отстранениях российских фигуристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Леонова отметила, что в России продолжаются наборы в группы по фигурному катанию.

«Желающие все равно есть. Дети хотят быть как Валиева, Загитова, Медведева», - подчеркнула она.

Фигуристка добавила, что в России придумали множество собственных соревнований, поэтому «будет даже еще интереснее».

«А в мире - пусть без нас уж плачут. Интереса, наверное, такого не будет», - заключила она.

После начала украинского кризиса Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отстранении российских спортсменов от соревнований.

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Российские федерации пытались оспорить решение, но в июне конгресс ISU подтвердил его и заявил, что мера действует бессрочно.

Фигурное катание,Алена Леонова,
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