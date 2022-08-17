«Сестра лапши. Мне нравится»: канадская чемпионка высмеяла Тутберидзе

Канадская фигуристка Меган Дюамель поддержала оскорбительные высказывания своей соотечественницы, фигуристки Кэтлин Уивер, которая обозвала российского тренера Этери Тутберидзе «сестрой лапши». Об этом пишет «Газета.ру».

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Ранее российская фигуристка Алена Косторная заявила, что в течение года тренировалась в группе Тутберидзе с переломом малой берцовой кости. На это отреагировала Уивер, обвинив тренера в жестоком обращении со своими ученицами и обозвала «сестрой лапши», намекая на прическу.

«"Сестра лапши". Такого я еще не слышала. Мне нравится», — написала Дюамель в комментариях под постом Уивер.

«Это прозвище, которое китайские фанаты дали Тутберидзе. Я так рад, что теперь оно стало всемирно известным», — написал один из пользователей.