«Сестра лапши. Мне нравится»: канадская чемпионка высмеяла Тутберидзе

Канадская фигуристка Меган Дюамель поддержала оскорбительные высказывания своей соотечественницы, фигуристки Кэтлин Уивер, которая обозвала российского тренера Этери Тутберидзе «сестрой лапши». Об этом пишет «Газета.ру».
Ранее российская фигуристка Алена Косторная заявила, что в течение года тренировалась в группе Тутберидзе с переломом малой берцовой кости. На это отреагировала Уивер, обвинив тренера в жестоком обращении со своими ученицами и обозвала «сестрой лапши», намекая на прическу.
«"Сестра лапши". Такого я еще не слышала. Мне нравится», — написала Дюамель в комментариях под постом Уивер.
«Это прозвище, которое китайские фанаты дали Тутберидзе. Я так рад, что теперь оно стало всемирно известным», — написал один из пользователей.
Напомним, Алена Косторная рассказала, как будучи юниором целый год каталась с переломом малой берцовой кости левой ноги. Фигуристке долго не могли поставить диагноз, поэтому она продолжала тренировки в обычном режиме. Уменьшить нагрузку тренеры разрешили ей только перед юниорским первенством мира.