Фигуристка Трусова получила водительские права

Серебряная призерка Олимпийских игр-2022 по фигурному катанию Александра Трусова сообщила в своем Телеграм-канале, что получила водительские права.
В июне Александре исполнилось 18 лет, спустя менее чем 2 месяца она уже получила водительское удостоверение. Фигуристка опубликовала фото, на котором она позирует с правами. Поклонники принялись поздравлять спортсменку и желать удачи.
Ранее стало известно, что Трусова зарегистрировала себя в качестве индивидуального предпринимателя. В качестве основного вида деятельности указывается «деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами». Также в дополнительных видах деятельности выделены операции, связанные с розничной торговлей.
Напомним, Трусова очень активно проводит лето. Спортсменка посетила хоккейные матчи, мастер-класс по керлингу. Она успела отдохнуть в Санкт-Петербурге, Сочи, ОАЭ и на Мальдивах. Александра также готовится провести свою открытую тренировку в Москве, которая пройдет 21 августа.