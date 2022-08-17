Фигуристка Трусова получила водительские права

Серебряная призерка Олимпийских игр-2022 по фигурному катанию Александра Трусова сообщила в своем Телеграм-канале, что получила водительские права.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В июне Александре исполнилось 18 лет, спустя менее чем 2 месяца она уже получила водительское удостоверение. Фигуристка опубликовала фото, на котором она позирует с правами. Поклонники принялись поздравлять спортсменку и желать удачи.

Ранее стало известно, что Трусова зарегистрировала себя в качестве индивидуального предпринимателя. В качестве основного вида деятельности указывается «деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами». Также в дополнительных видах деятельности выделены операции, связанные с розничной торговлей.